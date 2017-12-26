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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Випуск новин за 12:00: Аварійна сирена у Львові. Наїзд на людей у Індії

Випуск новин 12:39, сьогодні 107 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 грудня станом на 12:00 – звук сирени, який лунав на все місто, добряче налякав львів'ян, утім рятувальники заспокоюють – підстав для аварійного оповіщення не було. Кажуть, просто стався збій системи. В Індії автобус в'їхав у натовп прочан. 10 людей загинули під колесами і ще 5 поранені.

Також у випуску:

Окупаційна влада Криму представила новий обвинувальний висновок у так званій справі "26 лютого".

Російська розвідка намагалася дискредитувати Євромайдан.

У Запоріжжі містяни створили найбільшу в Україні ялинку з автомобілів і потрапили до Книги Рекордів України.

Теги: Новини Росії Новини Львова Анексія Криму Випуск новин Аварії та ДТП Індія
Джерело: 24 Канал
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