Випуск новин за 12:00: Бомба у Львові. Суд над Януковичем

У випуску новин за 31 липня станом на 12:00 – охоронець офісу юридичною фірми у Львові оглядав територію та побачив невідомого чоловіка, який підкладав щось під дерево. Поліція та сапери вчасно знешкодили небезпечну знахідку. У Оболонському суді адвокати Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, продовжують зривати засідання, вимагаючи відводу прокурорів та суддів.

Також у випуску: Наслідки нічної негоди в Україні. Парламент Македонії призначив референдум щодо назви країни на 30 вересня. Островський, який збив на смерть дитину, оскаржує рішення суду про свій арешт.