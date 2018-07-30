Випуск новин за 12:00: Навчання авіанавідників біля Маріуполя. Смертельна ДТП на Львівщині
У випуску новин за 30 липня станом на 12:00 – напередодні поблизу Маріуполя наші військові відшліфовували захист морського простору, якщо ворожий десант раптом висадиться з моря, вони зможуть з повітря відбити напад. На Львівщині оголосили підозру депутату, що на смерть збив велосипедистку, Василю Петрушці інкримінують вчинення аварії у стані алкогольного сп’яніння.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
Скандал з преміями в "Нафтогазі".
Янукович подав до суду на Луценка.
Джерело: 24 канал
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