Випуск новин за 12:00: Навчання авіанавідників біля Маріуполя. Смертельна ДТП на Львівщині

У випуску новин за 30 липня станом на 12:00 – напередодні поблизу Маріуполя наші військові відшліфовували захист морського простору, якщо ворожий десант раптом висадиться з моря, вони зможуть з повітря відбити напад. На Львівщині оголосили підозру депутату, що на смерть збив велосипедистку, Василю Петрушці інкримінують вчинення аварії у стані алкогольного сп’яніння.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Скандал з преміями в "Нафтогазі". Янукович подав до суду на Луценка.