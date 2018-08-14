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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Наїзд на людей в Лондоні. Псевдореабілітація у Броварах

Випуск новин 16 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 серпня станом на 12:00 – у Лондоні біля будівлі парламенту невідомий в'їхав у натовп. Кілька людей отримали поранення, водія затримали. Під Києвом виявили реабілітаційний центр, в якому силоміць утримували 21 людину. Поряд з нарко- і алкозалежними перебували цілком здорові люди – двоє 14-річні дівчата і 80-річна жінка.

Також у випуску:

В Києві через футбольний матч між київським "Динамо" та чеською "Славією" три станції метро змінять графік роботи.

Дональд Трамп схвалив оборонний бюджет США для України на наступний рік – 250 мільйонів доларів.

В Україні 14 серпня відзначають свято Маковія, який ще називають Медовий Спас.

Теги: Випуск новин Лондон Новини Києва Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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