Випуск новин за 12:00: Пожежа у Парижі. Ліквідація наслідків негоди у Києві
У випуску новин за 20 серпня станом на 12:00 – У північному передмісті Парижа загорілася триповерхова житлова будівля, щонайменше 22 людини постраждали. Київ досі оговтується від зливи і хоча вода з вулиць міста зійшла, ремонтні роботи затягнуться ще на кілька днів.
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Джерело: 24 канал
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