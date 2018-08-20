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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Пожежа у Парижі. Ліквідація наслідків негоди у Києві

Випуск новин 32 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 серпня станом на 12:00 – У північному передмісті Парижа загорілася триповерхова житлова будівля, щонайменше 22 людини постраждали. Київ досі оговтується від зливи і хоча вода з вулиць міста зійшла, ремонтні роботи затягнуться ще на кілька днів.

Також у випуску: 

Стрілянина у центрі Харкова, невідомий застрелив поліцейського і тяжко поранив охоронця мерії.

У Генуї, де обвалився міст, продовжують працювати рятувальники.

Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, арештували на 3 місяці.

Теги: Випуск новин Новини Києва Пожежа Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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