Випуск новин за 12:00: Пожежа у Парижі. Ліквідація наслідків негоди у Києві

У випуску новин за 20 серпня станом на 12:00 – У північному передмісті Парижа загорілася триповерхова житлова будівля, щонайменше 22 людини постраждали. Київ досі оговтується від зливи і хоча вода з вулиць міста зійшла, ремонтні роботи затягнуться ще на кілька днів.

Також у випуску: Стрілянина у центрі Харкова, невідомий застрелив поліцейського і тяжко поранив охоронця мерії. У Генуї, де обвалився міст, продовжують працювати рятувальники. Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, арештували на 3 місяці.