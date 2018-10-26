Випуск новин за 12:00: Три місяці рабства. Премія Сахарова для Сенцова
У випуску новин за 26 жовтня станом на 12:00 – житель селища Глевахи, що на Київщині, затримали через те, що він три місяці тримав у рабстві 28 в'єтнамців. Їхньому поневолювачу оберуть запобіжний захід. Премію Сахарова, яку Європарламент напередодні присудив Олегу Сенцову, поїдуть забирати його сестра Наталія Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.
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Джерело: 24 канал
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