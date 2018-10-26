Випуск новин за 12:00: Три місяці рабства. Премія Сахарова для Сенцова

У випуску новин за 26 жовтня станом на 12:00 – житель селища Глевахи, що на Київщині, затримали через те, що він три місяці тримав у рабстві 28 в'єтнамців. Їхньому поневолювачу оберуть запобіжний захід. Премію Сахарова, яку Європарламент напередодні присудив Олегу Сенцову, поїдуть забирати його сестра Наталія Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.

Також у випуску: Заступник голови місії ОБСЕ в Україні Александер Хуг заговорив мовою Путіна – мовляв, доказів прямої агресії РФ на Донбасі немає. Бойовики минулої доби 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовий поранений. Зайцеву обстежили та постановили: протипоказань для перебування дівчини в СІЗО немає.