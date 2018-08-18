Випуск новин за 13:00: Наслідки злив на Західній Україні. Відкриття магазину H&M
У випуску новин за 18 серпня станом на 13:00 – через значні опади напередодні під водою опинились вулиці одразу кількох міст: Львова, Дрогобича на Львівщині та Рахова на Закарпатті. В Києві відкрився перший магазин глобального ритейлера одягу, шведського бренду H&M.
Також у випуску:
Двоє армійців отримали поранення, а бойовики продовжують гатити по околицях мирних міст.
Смертельна ДТП з українськими туристами у Польщі.
Володимир Путін зустрінеться з Ангелою Меркель.
Джерело: 24 канал
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