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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Випуск новин за 13:00: Наслідки злив на Західній Україні. Відкриття магазину H&M

Випуск новин 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 серпня станом на 13:00 – через значні опади напередодні під водою опинились вулиці одразу кількох міст: Львова, Дрогобича на Львівщині та Рахова на Закарпатті. В Києві відкрився перший магазин глобального ритейлера одягу, шведського бренду H&M.

Також у випуску: 

Двоє армійців отримали поранення, а бойовики продовжують гатити по околицях мирних міст.

Смертельна ДТП з українськими туристами у Польщі.

Володимир Путін зустрінеться з Ангелою Меркель.

Теги: Новини Києва Випуск новин Новини Львова Новини Закарпаття Погода Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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