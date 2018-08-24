Випуск новин за 13:00: Парад до Дня Незалежності. Арешт бойовика у Сербії

У випуску новин за 24 серпня станом на 13:00 – у Киїєв пройшов урочистий парад військ "Марш нової армії " до 27 річниці незалежності України. У Сербії заарештували одіозного бойовика Братислава Живковича, який імовірно воював на Донбасі разом з терористами.

Також у випуску: Під час бою біля Кримського свій останній бій прийняли одразу четверо бійців. Українським студенткам, які отримали стипендії для навчання в США, не відкрили візу. Поблизу Берліна пожежа, еваюкували близько 500 людей.