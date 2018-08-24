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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 13:00: Парад до Дня Незалежності. Арешт бойовика у Сербії

Випуск новин 7 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 серпня станом на 13:00 – у Киїєв пройшов урочистий парад військ "Марш нової армії " до 27 річниці незалежності України. У Сербії заарештували одіозного бойовика Братислава Живковича, який імовірно воював на Донбасі разом з терористами.

Також у випуску:

Під час бою біля Кримського свій останній бій прийняли одразу четверо бійців.

Українським студенткам, які отримали стипендії для навчання в США, не відкрили візу.

Поблизу Берліна пожежа, еваюкували близько 500 людей.

Теги: Операція Об'єднаних сил Випуск новин Новини Києва Сербія
Джерело: 24 канал
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