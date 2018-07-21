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Випуск новин за 13:00: Поліція ідентифікувала всіх загиблих. Торецьк – наш

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 липня станом на 13:00 – поліція ідентифікувала всіх загиблих у страшному ДТП на Житомирщині. Водій і одна пасажирка родом з міста Рівного, двоє місцеві, ще двоє з Києва, жінка з дитиною з Росії і один громадянин Грузії. Прифронтовий Донецьк святкує четверту річницю звільнення від окупантів.

Також у випуску:

На хабарі затримали заступника мера Кам'янки-Дністровської. 

В українських таборах масово отруюються діти.

Трамп запросив Путіна восени приїхати до Вашингтона.

Теги: Новини Росії Транспорт Жертви Новини Донецька Новини Грузії Новини Києва Аварії та ДТП Новини Житомира Діти і неповнолітні Випуск новин
Джерело: 24 канал
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