Випуск новин за 13:00: Поліція ідентифікувала всіх загиблих. Торецьк – наш
У випуску новин за 21 липня станом на 13:00 – поліція ідентифікувала всіх загиблих у страшному ДТП на Житомирщині. Водій і одна пасажирка родом з міста Рівного, двоє місцеві, ще двоє з Києва, жінка з дитиною з Росії і один громадянин Грузії. Прифронтовий Донецьк святкує четверту річницю звільнення від окупантів.
Також у випуску:
На хабарі затримали заступника мера Кам'янки-Дністровської.
В українських таборах масово отруюються діти.
Трамп запросив Путіна восени приїхати до Вашингтона.
Джерело: 24 канал
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