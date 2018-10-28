Випуск новин за 13:00: Вбивство дітей у Києві. На фронті загинув військовий
У випуску новин за 28 жовтня станом на 13:00 – у Києві в Дарницькому районі в озері Срібний кіл жінка втопила двох своїх дітей. Тіла хлопчика та дівчинки п'яти та шести років виявили в трьох метрах від берега. Минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, один український захисник загинув.
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Джерело: 24 канал
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