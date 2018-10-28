Випуск новин за 13:00: Вбивство дітей у Києві. На фронті загинув військовий

У випуску новин за 28 жовтня станом на 13:00 – у Києві в Дарницькому районі в озері Срібний кіл жінка втопила двох своїх дітей. Тіла хлопчика та дівчинки п'яти та шести років виявили в трьох метрах від берега. Минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, один український захисник загинув.

Також у випуску:

У Грузії вибирають нового президента. Кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25 кандидатів.

Овець, які два тижні провели на митниці в Одесі, нарешті розвантажили на Віниччині.

Сьогодні в Україні відзначають День визволення від нацистів, яких вигнали з нашої території 74 роки тому.