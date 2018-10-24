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      Випуск новин за 14:00: ДТП у Львові. Спроба провезти труп через кордон

      Випуск новин 202 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 жовтня станом на 14:00 – у Львові водій у стані сильної алкогольної інтоксикації розбив чотири припарковані автомобілі, після чого заснув. Поліція на порушника склала вісім протоколів. Громадянин Росії намагався в'їхати до України з тілом власної дружини на пасажирському сидінні. Росіяни випустили автомобіль з країни, попри порушення правил перетину кордону.

      Також у випуску:

      Військового командира підозрюють у приховуванні ДТП з постраждалим солдатом.

      На Сумщині невідомий скоїв замах на директора підприємства, яке займається охороною нафтопроводів.

      Роман Насіров оскаржує рішення суду щодо звільнення з посади голови ДФС.

      У римському метро обвалився ескалатор через стрибання вболівальників російського клубу "ЦСКА", госпіталізували чотирьох українців.

      Теги: Випуск новин Новини Львова Аварії та ДТП Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 24 жовтня
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