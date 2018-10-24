Випуск новин за 14:00: ДТП у Львові. Спроба провезти труп через кордон

У випуску новин за 24 жовтня станом на 14:00 – у Львові водій у стані сильної алкогольної інтоксикації розбив чотири припарковані автомобілі, після чого заснув. Поліція на порушника склала вісім протоколів. Громадянин Росії намагався в'їхати до України з тілом власної дружини на пасажирському сидінні. Росіяни випустили автомобіль з країни, попри порушення правил перетину кордону.

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