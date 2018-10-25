Випуск новин за 14:00: Мітинг студентів у Києві. Найбільші навчання НАТО
У випуску новин за 25 жовтня станом на 14:00 – біля Київського політеху студенти зібралися на мітинг проти адміністрації вузу, причина – обшарпані аудиторії та гуртожитки, зате у ректора Михайла Згуровського – нерухомості аж на два мільйони доларів. У Норвегії стартують найбільші навчання НАТО з часів Холодної війни.
Також у випуску:
Україна може отримати Томос вже до кінця 2018 року.
Олег Сенцов отримав премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.
Українська збірна продовжує збирати нагороди на "Іграх Нескорених" в Австралії.
Джерело: 24 канал
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