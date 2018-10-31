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      Випуск новин за 14:00: Вибух і катастрофа в Афганістані. Масштабні аварії у Києві

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 жовтня станом на 14:00 – на заході Афганістану в провінції Фарах розбився гелікоптер з військовиками і політиками, усі 25 людей загинули. Ще один інцидент стався у Кабулі, біля в'язниці себе підірвав смертник, там загинули семеро людей. Стоїть у заторах не лише лівий берег Києва, транспорт зупинився і на правому березі, а все – через масштабні аварії.

      Також у випуску:

      У Києві лівий берег став у заторах, протестувальники перекрили Харківське шосе і вимагають повернути у їхні домівки світло.

      В Індонезії повідомили, що стало причиною авіакатастрофи Боїнга, в якому загинули 189 людей, – літак таки був несправний.

      Ситуація на фронті: двоє українських військових поранено, бойовики використовують заборонене Мінськом озброєння. 

      Теги: Новини України Новини Києва Дороги Аварії та ДТП Афганістан Катастрофа авіація Теракт Жертви Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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