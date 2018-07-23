Випуск новин за 16:00: Агенти Росії у Естонії. Потоп у Києві

У випуску новин за 23 липня станом на 16:00 – глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран заявив, не називаючи прізвищ, що його відомству вдалося виявити у країні групу "агентів впливу" Росії, серед яких журналісти, дипломати, бізнесмени. У Києві через зливи затопило дорогу біля метро Лівобережна, вода піднялась на понад 30 сантиметрів.

Також у випуску: Справу Павла Гриба у Росії відправили на доопрацювання через помилку прокурора. Власника маршрутки, у якій загинуло 10 людей, відправили під домашній арешт. Для ймовірного вбивці Ірини Ноздровської прокурори можуть вимагати довічне ув'язнення. Ситуація на фронті.