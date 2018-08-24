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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 17:00: Приїзд Болтона в Київ. Проблеми з отриманням американських віз

Випуск новин 10 Читать новость на русском

Випуск новин за 24 серпня станом на 17:00 – про перспективи України в НАТО говорив радник з нацбезпеки президента США Джон Болтон, він прибув до Києва на святкування Дня Незалежності. Українські студенти отримали повні стипендії до найпрестижніших шкіл США , але не отримали віз.

Також у випуску: 

Обстріл селища Врубівка на Луганщині: загинув мирний житель.

Парад до Дня Незалежності. 

Забіг у вишиванках у Дніпрі. 

 

Теги: Випуск новин Новини України Новини США Новини Києва
Джерело: 24 канал
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