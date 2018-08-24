Випуск новин за 17:00: Приїзд Болтона в Київ. Проблеми з отриманням американських віз
Випуск новин за 24 серпня станом на 17:00 – про перспективи України в НАТО говорив радник з нацбезпеки президента США Джон Болтон, він прибув до Києва на святкування Дня Незалежності. Українські студенти отримали повні стипендії до найпрестижніших шкіл США , але не отримали віз.
Також у випуску:
Обстріл селища Врубівка на Луганщині: загинув мирний житель.
Парад до Дня Незалежності.
Забіг у вишиванках у Дніпрі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі