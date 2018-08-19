Випуск новин за 17:00: Затоплення розкопок на Поштовій. ДТП на Львівщині
У випуску новин за 19 серпня станом на 19:00 – територію археологічних розкопок на Поштовій залило водою, що може серйозно пошкодити старовинності, пишуть активісти, що опікуються майбутнім музеєм. На Львівщині у ДТП потрапив автобус із 44 туристами. П'яний 34-річний місцевий мешканець виїхав на зустрічну смугу на своєму легковику та зіткнувся із автобусом.
Також у випуску:
Ситуація на фронті: минулої доби двоє наших захисників загинуло.
Підсумки зустрічі Путіна і Меркель.
Чергове затоплення Києва.
Джерело: 24 канал
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