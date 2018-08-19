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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Випуск новин за 17:00: Затоплення розкопок на Поштовій. ДТП на Львівщині

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 серпня станом на 19:00 – територію археологічних розкопок на Поштовій залило водою, що може серйозно пошкодити старовинності, пишуть активісти, що опікуються майбутнім музеєм. На Львівщині у ДТП потрапив автобус із 44 туристами. П'яний 34-річний місцевий мешканець виїхав на зустрічну смугу на своєму легковику та зіткнувся із автобусом.

Також у випуску: 

Ситуація на фронті: минулої доби двоє наших захисників загинуло.

Підсумки зустрічі Путіна і Меркель.

Чергове затоплення Києва.

Теги: Аварії та ДТП Новини України Новини Києва Випуск новин Історія Новини Львова
Джерело: 24 канал
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