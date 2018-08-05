Випуск новин за 17:00: Збій в роботі київського метро. Фестиваль середньовічної культури
У випуску новин за 5 серпня станом на 17:00 – на синій гілці метро поїзди не їздять між станціями "Контрактова площа" та "Оболонь". Пасажирів висаджують, а потяги повертають в депо. а Львівщині стартував наймасштабніший український фестиваль середньовічної культури "Ту Cтань!". У 9 -13 сторіччі Тустань була оборонною спорудою західного кордону Київської русі.
Також у випуску:
Черговий напад в Афганістані: терорист-смертник вбив трьох членів місії НАТО "Рішуча підтримка".
Олег Сенцов відмовився сповідатись російському священику.
Напад на херськонську активістку Катерину Гандзюк засудили в Організації О"єднаних Націй.
Джерело: 24 канал
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