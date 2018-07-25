Випуск новин за 18:00: Негода у Києві. Масштабні пожежі у Греції

У випуску новин за 25 липня станом на 18:00 – у столиці України потужні зливи з градом паралізували місто. Масштабні лісові пожежі у Греції біля Афін досягли таких масштабів, що їх можна побачити з космосу.

Також у випуску: У Києві вночі елітний Hummer на смерть збив дитину на пішохідному переході. Бойовики на Донбасі продовжують обстріли. Від аномальної спеки потерпає майже вся Європа та США.