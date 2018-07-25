Випуск новин за 18:00: Негода у Києві. Масштабні пожежі у Греції
У випуску новин за 25 липня станом на 18:00 – у столиці України потужні зливи з градом паралізували місто. Масштабні лісові пожежі у Греції біля Афін досягли таких масштабів, що їх можна побачити з космосу.
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Джерело: 24 канал
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