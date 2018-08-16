Випуск новин за 18:00: Причини потопу в Києві. Звіт ООС

У випуску новин за 16 серпня станом на 18:00 – вночі Київ накрила справжня природна стихія. У Гідрометцентрі заявили, що причиною комунального колапсу в місті є "не інтенсивність зливи, а посушлива погода напередодні". Про результати та здобутки ООС звітував її командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв на прес-конференції в Сєвєродонецьку на Луганщині.

Також у випуску: До 50-річчя Кузьми Скрябіна "Укрпошта" випускає поштовий знак із його зображенням. Адвокати Януковича зчинили бійку з працівниками поліції у приміщенні Оболонського суду Києва. Постраждала внаслідок обвалу моста в Італії українка та її чоловік і досі перебувають у лікарні.