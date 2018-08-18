Випуск новин за 19:00: ДТП у Польщі. Реконструкція Шулявського мосту
У випуску новин за 18 серпня станом на 19:00 – український автобус у Польщі потрапив у смертельну ДТП. Троє людей загинули, 37 – отримали травми. Зараз вони у лікарні, з ними працюють українські консули. Через реконструкція Шулявського мосту у Києві там на рік обмежать рух транспорту.
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Джерело: 24 канал
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