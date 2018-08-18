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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Випуск новин за 19:00: ДТП у Польщі. Реконструкція Шулявського мосту

Випуск новин 38 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 серпня станом на 19:00 – український автобус у Польщі потрапив у смертельну ДТП. Троє людей загинули, 37 – отримали травми. Зараз вони у лікарні, з ними працюють українські консули. Через реконструкція Шулявського мосту у Києві там на рік обмежать рух транспорту.

Також у випуску:

Чого чекати Україні від зустрічі Меркель і Путіна.

СБУ на Донбасі знайшла схрон боєприпасів. 

Олег Сенцов втрачає надію на звільнення. 

Львів оговтується після негоди, синоптики обіцяють знову грози.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Польщі ДТП в Польщі з українським автобусом Новини Києва
Джерело: 24 канал
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