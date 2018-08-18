Випуск новин за 19:00: ДТП у Польщі. Реконструкція Шулявського мосту

У випуску новин за 18 серпня станом на 19:00 – український автобус у Польщі потрапив у смертельну ДТП. Троє людей загинули, 37 – отримали травми. Зараз вони у лікарні, з ними працюють українські консули. Через реконструкція Шулявського мосту у Києві там на рік обмежать рух транспорту.

Також у випуску: Чого чекати Україні від зустрічі Меркель і Путіна. СБУ на Донбасі знайшла схрон боєприпасів. Олег Сенцов втрачає надію на звільнення. Львів оговтується після негоди, синоптики обіцяють знову грози.