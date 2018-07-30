Випуск новин за 19:00: Обрання запобіжного заходу водію ДТП на Львівщині. Звільнення армійців

Випуск новин за 19:00: Галицький суд Львова обрав запобіжний захід депутату Сокальської міської ради Василю Петрушці, який здійснив смертельну ДТП на Львівщині, у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави. 11 тисяч українських армійців звільнилися з війська протягом першої половини 2018 року через низьку зарплату.

Також у випуску: Чиновники вирішують, як діятиме швидкісний контроль. Від аномальної спеки до масштабних повеней: світ потерпає від природних катастроф. Антимігрантські закони: Трамп хоче скасувати грін-карту та побудувати стіну на кордоні з Мексикою.