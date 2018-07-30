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ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Обрання запобіжного заходу водію ДТП на Львівщині. Звільнення армійців

Випуск новин 17 Читать новость на русском

Випуск новин за 19:00: Галицький суд Львова обрав запобіжний захід депутату Сокальської міської ради Василю Петрушці, який здійснив смертельну ДТП на Львівщині, у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави. 11 тисяч українських армійців звільнилися з війська протягом першої половини 2018 року через низьку зарплату.

Також у випуску:

Чиновники вирішують, як діятиме швидкісний контроль.

Від аномальної спеки до масштабних повеней: світ потерпає від природних катастроф.

Антимігрантські закони: Трамп хоче скасувати грін-карту та побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

 

Теги: Аварії та ДТП Новини Львова Випуск новин
Джерело: 24 канал
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