Випуск новин за 19:00: Обрання запобіжного заходу водію ДТП на Львівщині. Звільнення армійців
Випуск новин за 19:00: Галицький суд Львова обрав запобіжний захід депутату Сокальської міської ради Василю Петрушці, який здійснив смертельну ДТП на Львівщині, у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави. 11 тисяч українських армійців звільнилися з війська протягом першої половини 2018 року через низьку зарплату.
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Джерело: 24 канал
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