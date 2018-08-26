Випуск новин за 19:00: Прощання з бійцем у Львові. Санкції США
У випуску новин за 26 серпня станом на 19:00 – у Львові провели в останню путь 21-річного старшого солдата Мар'яна Найду. Він один із чотирьох воїнів, які загинули на Луганщині у ході важкого 5-годинного бою напередодні Дня Незалежності. 27 серпня набудуть чинності санкції США проти Росії через її атаку в Британії.
Також у випуску:
Історія журналіста та бійця АТО, який вирішив написати про пережите.
У США помер сенатор Джон Маккейн.
Проросійські найманці обстріляли Південне.
Джерело: 24 канал
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