Випуск новин за 19:00: Прощання з бійцем у Львові. Санкції США

У випуску новин за 26 серпня станом на 19:00 – у Львові провели в останню путь 21-річного старшого солдата Мар'яна Найду. Він один із чотирьох воїнів, які загинули на Луганщині у ході важкого 5-годинного бою напередодні Дня Незалежності. 27 серпня набудуть чинності санкції США проти Росії через її атаку в Британії.

Також у випуску: Історія журналіста та бійця АТО, який вирішив написати про пережите. У США помер сенатор Джон Маккейн. Проросійські найманці обстріляли Південне.