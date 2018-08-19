Випуск новин за 19:00: Стіна народної пам'яті. ДТП у Сумах
Випуск новин за 19 серпня станом на 19:00 – 29 серпня у Києві планують відкрити стіну народної пам'яті, де розмістять імена полеглих солдатів за роки україно-російської війни. В Сумах патрульне авто вилетіло на тротуар та збило пішоходів: потерпіло четверо пішоходів та водійка патрульної машини.
Також у випуску:
ДТП на Львівщині.
Ситуація на фронті: минулої доби двоє наших захисників загинуло.
Затоплення знахідок на Поштовій.
Джерело: 24 канал
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