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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Випуск новин за 19:00: Стіна народної пам'яті. ДТП у Сумах

Випуск новин 12 Читать новость на русском

Випуск новин за 19 серпня станом на 19:00 – 29 серпня у Києві планують відкрити стіну народної пам'яті, де розмістять імена полеглих солдатів за роки україно-російської війни. В Сумах патрульне авто вилетіло на тротуар та збило пішоходів: потерпіло четверо пішоходів та водійка патрульної машини.

Також у випуску: 

ДТП на Львівщині.

Ситуація на фронті: минулої доби двоє наших захисників загинуло.

Затоплення знахідок на Поштовій.

 

Теги: Новини України Новини Києва Випуск новин Жертви Війна на Донбасі Суми Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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