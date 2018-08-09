Випуск новин за 19:00: Зарплати лікарів. Виробництво снарядів

У випуску новин за 9 серпня станом на 19:00 – за підрахунками Міністерства охорони здоров'я з часу введення медичної реформи 18-20 тисяч – це зарплата лікаря, близько 12 тисяч – зарплата медсестри. В Україні розпочали виготовлення власних артилерійських снарядів крупного калібру. Раніше у нас вони не виготовлялися, а старі радянські запаси ми вже майже використали.

Також у випуску: Як сім'я Януковича захоплювала бізнес. Вашингтон погрожує розірвати дипломатичні відносини з Росією. Як в Росії політики агітують виборців.