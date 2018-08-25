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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 19:00: Затримання колишнього посла у Києві. Вибух в Афганістані

Випуск новин 78 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 серпня станом на 19:00 – у Києві поліція зупинила дипломата, який керував авто у стані алкогольного сп'яніння, ним виявився колишній посол України в США Олексндр Моцик. Біля виборчої дільниці в Афганістані трапився вибух, загинули щонайменше троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Також у випуску:

У Києві відбувся забіг у пам'ять загиблих військовослужбовців.

Гаваї накрив ураган Лейн, четверту категорію небезпеки йому знизили до другої.

На італійському острові Сицилія прокинувся найбільший вулкан Європи – Етна.

 

Теги: Новини України Новини Києва Випуск новин Афганістан Поліція Вибух
Джерело: 24 канал
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