Випуск новин за 20:00: Ремонт Шулявського моста. Найгарячіша точка фронту
У випуску новин за 15 серпня станом на 20:00 – київський Шулявський міст, який частково обвалився у 2017 році почнуть ремонтувати. У суботу, 18 серпня, рух перекриють на півроку. Там уже знесли ятки і потроху звозять будівельні матеріали. Найгарячішою ділянкою лінії фронту залишається Приазов'я, там ворог гатить вдень і вночі.
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Джерело: 24 канал
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