Випуск новин за 20:00: Ремонт Шулявського моста. Найгарячіша точка фронту

У випуску новин за 15 серпня станом на 20:00 – київський Шулявський міст, який частково обвалився у 2017 році почнуть ремонтувати. У суботу, 18 серпня, рух перекриють на півроку. Там уже знесли ятки і потроху звозять будівельні матеріали. Найгарячішою ділянкою лінії фронту залишається Приазов'я, там ворог гатить вдень і вночі.

Також у випуску: Обвал моста в Італії: погане техобслуговування чи помилка архітектора? Мати Сенцова отримала листа від Адміністрації Путіна. Прокуратура виправдовується за свою бездіяльність у справі колишніх податківців.