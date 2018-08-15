21:19
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах
Вєсті Кремля
20:25, сьогодні
Вєсті.UA. Рада за колючим дротом. Рецепт припинення війни від Комаровського
Вєсті.UA
20:23, сьогодні
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Ремонт Шулявського моста. Найгарячіша точка фронту

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 серпня станом на 20:00 – київський Шулявський міст, який частково обвалився у 2017 році почнуть ремонтувати. У суботу, 18 серпня, рух перекриють на півроку. Там уже знесли ятки і потроху звозять будівельні матеріали. Найгарячішою ділянкою лінії фронту залишається Приазов'я, там ворог гатить вдень і вночі.

Також у випуску:

Обвал моста в Італії: погане техобслуговування чи помилка архітектора?

Мати Сенцова отримала листа від Адміністрації Путіна.

Прокуратура виправдовується за свою бездіяльність у справі колишніх податківців. 

Теги: Випуск новин Новини Києва Шулявський міст Будівництво Війна на Донбасі АТО Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Смартфони із найкращою камерою: Sony Xperia XZ2 Premium чи Huawei P20 Pro
сьогодні, 21:02 Смартфони із найкращою камерою: Sony Xperia XZ2 Premium чи Huawei P20 Pro
Росія йде в наступ: чому Путін розпочинає нову фазу війни?
сьогодні, 20:00 Росія йде в наступ: чому Путін розпочинає нову фазу війни?
Інна Жолобович
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Штурм найближчим часом – це більш ніж реально, – боєць 24 бригади
сьогодні, 19:02 Штурм найближчим часом – це більш ніж реально, – боєць 24 бригади
Катерина Петренко
Подорожі Україною: неповторні місця Чернівеччини, які надихають красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неповторні місця Чернівеччини, які надихають красою
Наталя Боднар
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук