Випуск новин за 20:00: Заручники газових схем на Львівщині. Батуринська різанина

У випуску новин за 2 листопада станом на 20:00 – на Львівщині жителі міст Новояворівськ і Новий Розділ на порозі зими потерпають від наслідків газових схем – вони четвертий місяць без гарячої води і тепла. 310 років тому війська Петра 1-го підступно вдерлися в українську гетьманську столицю. Через зраду московити прорвалися в місто та почали вбивати людей, від їхніх рук загинуло 15 тисяч людей.

Також у випуску: Незабаром в парламенті мають встановити нову систему для голосувань за майже 6 мільйонів. Пані Меркель кілька годин спілкувалась із президентом Порошенком, а потім зустрілася з громадськими активістами. У Новояворівську на ЛЬвівщині увімкнули пробну ТЕЦ, але тепла ще не дали.