Випуск новин за 22:00: Інспекція гуртожитків. Репетиція параду
У випуску новин за 20 серпня станом на 22:00 – наприкінці серпня студенти оселяться у гуртожитках своїх вишів. Та чи готові вони зустріти у своїх стінах абітурієнтів і в яких умовах роками там живуть старшокурсники – дізнавалися наші кореспонденти. У центрі Києва відбулася чергова підготовка військового параду до Дня Незалежності, який заплановано на 24 серпня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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