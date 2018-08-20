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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Випуск новин за 22:00: Інспекція гуртожитків. Репетиція параду

Випуск новин 13

У випуску новин за 20 серпня станом на 22:00 – наприкінці серпня студенти оселяться у гуртожитках своїх вишів. Та чи готові вони зустріти у своїх стінах абітурієнтів і в яких умовах роками там живуть старшокурсники – дізнавалися наші кореспонденти. У центрі Києва відбулася чергова підготовка військового параду до Дня Незалежності, який заплановано на 24 серпня.

Також у випуску:

У КНДР стартує низка сімейних зустрічей з родичами Південної Кореї. 

У Чечні скоїли чотири напади на поліцейських.

Голова Вищої ради правосуддя заробив за місяць майже мільйон гривень.

Теги: День Незалежності Новини Києва студенти Випуск новин
Джерело: 24 канал
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