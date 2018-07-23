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Випуск новин за 22:00: Мільйонні відпускні для нардепів. "Море" в Києві

Випуск новин 44 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 липня станом на 22:00 – не всі важливі закони прийняли, а у відпускних собі не відмовили. 16 мільйонів гривень отримали нардепи за липень, 15 з них взяли готівкою. Довжелезні затори, по коліна води у переходах і затоплені автомобілі – це нове "столичне море". На станції метро Лівобережна, як ніколи, доречні човни та гондоли, дорогу повністю затопило.

Також у випуску:

У Житомирі обрали запобіжний захід власнику маршрутки, у якій загинуло 10 людей.

У Вашингтон для участі у Марафоні Морської піхоти поїдуть дев'ятеро українських військових.

Українцю Павлу Грибу хочуть дати 10 років ув'язнення в Росії.

 

Теги: Гроші Новини Києва Верховна Рада Випуск новин Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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