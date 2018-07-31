Випуск новин за 22:00: Розмальована електричка. Облиття кислотою у Херсоні

У випуску новин за 31 липня станом на 22:00 – у Києві група молодиків на ходу зупинила електричку, щоб її розмалювати. Вони закидали машиніста каміням, а пасажирам заборонили виходити. У Херсоні облили кислотою радницю міського голови та антипутінську активістку Катерину Гандзюк.

Також у випуску: На Харківщині поблизу військової частини знайшли мертвим військового. Віталія Олешка, який на фронті мав позивний "Сармат" вбили в самому центрі Бердянська вдень на очах у дружини.