Випуск новин за 22:00: Розмальована електричка. Облиття кислотою у Херсоні
У випуску новин за 31 липня станом на 22:00 – у Києві група молодиків на ходу зупинила електричку, щоб її розмалювати. Вони закидали машиніста каміням, а пасажирам заборонили виходити. У Херсоні облили кислотою радницю міського голови та антипутінську активістку Катерину Гандзюк.
Також у випуску:
На Харківщині поблизу військової частини знайшли мертвим військового.
Віталія Олешка, який на фронті мав позивний "Сармат" вбили в самому центрі Бердянська вдень на очах у дружини.
Джерело: 24 канал
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