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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Випуск новин за 22:00: Розмальована електричка. Облиття кислотою у Херсоні

Випуск новин 11

У випуску новин за 31 липня станом на 22:00 – у Києві група молодиків на ходу зупинила електричку, щоб її розмалювати. Вони закидали машиніста каміням, а пасажирам заборонили виходити. У Херсоні облили кислотою радницю міського голови та антипутінську активістку Катерину Гандзюк.

Також у випуску: 

На Харківщині поблизу військової частини знайшли мертвим військового.

Віталія Олешка, який на фронті мав позивний "Сармат" вбили в самому центрі Бердянська вдень на очах у дружини.

Теги: Транспорт Новини Києва Випуск новин
Джерело: 24 канал
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