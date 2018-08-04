Віряни відзначили День рівноапостольної Марії Магдалини: ікону святої привезли до Києва

Православні християни відзначили День рівноапостольної Марії Магдалини. З цієї нагоди у Георгіївському соборі Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря відбулася урочиста Божественна літургія. Віряни з різних куточків України приїхали до Києва, аби помолитися і вшанувати ікону святої, яку кожного серпня привозять до собору.

Ікона Святої рівноапостольної Марії Магдалини написана на святій горі Афон та містить частинку її мощей.



Прихожани біля Ікони Святої рівноапостольної Марії Магдалини

Урочисте Богослужіння та Молебень перед святинею очолив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Разом з вірянами вони молились і за утворення в Україні єдиної Помісної православної церкви.



Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Прихожани розповіли, що приїхали, аби просити миру в Україні та здоров'я собі та рідним.

Українська церква буде одна законна, канонічна, увійде в молитовне єднання з усіма церквами. А ті архієреї, які не захочуть приєднатися до української церкви, не будуть притиснятися. Будуть мати такі ж права як ми, але не будуть мати одного права – називатись української церквою,

– зазначив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Завершились урочистості хресною ходою навколо храму. Ікона святої Марії Магдалини залишатиметься у Видубицькому монастирі ще до середини серпня.