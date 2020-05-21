Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вишивані маски і традиційний стрій: у Львові одягнули античні скульптури – фото, відео

-
День вишиванки у Львовів
День вишиванки у Львовів / Скриншот з відео

Всесвітній День вишиванки українці у всьому світу відзначають 21 травня. У Львові дотрималися традицій і одягли у вишиванки та маски з орнаментом скульптури у центрі міста.

У Львові 5 рік поспіль античні скульптури богів, які розташовані по периметру Ратуші, вбирають у вишиваний стрій. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Читайте також День вишиванки: історія та традиції свята

Кожного року в це вбрання додається новий елемент. Наприклад, Амфітріта має шкіряне вишите взуття та вишивану сумку, а Нептун має нові джинси.

Усі скульптури мають маску, яка символізує подяку лікарям України за те, що вони кожного дня рятують життя хворим на COVID-19. Окрім цього, у вишивані строї та маски одягнули "охоронців Ратуші" – левів.


Вишиваний стрій на скульптурі / Фото 24 канал Оксана Сенишин

"Так, як у світі панує пандемія COVID-19, ми вирішили подякувати лікарям за те, що вони на передовій. За те, що вони кожен день в масці. Сьогоднішнім атрибутом будуть нові вишиті маски під їх стиль. Тобто це буде своєрідною подякою за те що лікарі борються", – пояснив керівник міського управління внутрішньої політики Роман Яцикович.


День вишиванку у Львові / Фото 24 канал Оксана Сенишин

Зазвичай у цей день Львів помпезно святкував День вишиванки – було багато туристів та львів’ян. Проте у 2020 році через пандемію COVID-19 та обмеження не так багато людей у центрі міста.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:

 

Автор: Марія Лелека
Теги: Новини культури Традиції Новини Львова Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Екологія і вибори: як політики маніпулюють на темі захисту довкілля
сьогодні , 13:10 Екологія і вибори: як політики маніпулюють на темі захисту довкілля
Інна Жолобович
Вигадані результати: як Баканов прикрашає здобутки СБУ
сьогодні , 12:30 Вигадані результати: як Баканов прикрашає здобутки СБУ
Віталій Шабунін
Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
17 травня , 14:38 Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
Лідія Цюпера