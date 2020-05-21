Вишивані маски і традиційний стрій: у Львові одягнули античні скульптури – фото, відео

Всесвітній День вишиванки українці у всьому світу відзначають 21 травня. У Львові дотрималися традицій і одягли у вишиванки та маски з орнаментом скульптури у центрі міста.

У Львові 5 рік поспіль античні скульптури богів, які розташовані по периметру Ратуші, вбирають у вишиваний стрій. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Читайте також День вишиванки: історія та традиції свята

Кожного року в це вбрання додається новий елемент. Наприклад, Амфітріта має шкіряне вишите взуття та вишивану сумку, а Нептун має нові джинси.

Усі скульптури мають маску, яка символізує подяку лікарям України за те, що вони кожного дня рятують життя хворим на COVID-19. Окрім цього, у вишивані строї та маски одягнули "охоронців Ратуші" – левів.



Вишиваний стрій на скульптурі / Фото 24 канал Оксана Сенишин

"Так, як у світі панує пандемія COVID-19, ми вирішили подякувати лікарям за те, що вони на передовій. За те, що вони кожен день в масці. Сьогоднішнім атрибутом будуть нові вишиті маски під їх стиль. Тобто це буде своєрідною подякою за те що лікарі борються", – пояснив керівник міського управління внутрішньої політики Роман Яцикович.



День вишиванку у Львові / Фото 24 канал Оксана Сенишин

Зазвичай у цей день Львів помпезно святкував День вишиванки – було багато туристів та львів’ян. Проте у 2020 році через пандемію COVID-19 та обмеження не так багато людей у центрі міста.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу: