Енергодар втратив захисника: на війні загинув Віталій Павленко
- Віталій Павленко, житель Енергодара, загинув 19 лютого на фронті, захищаючи Україну з 2024 року.
- Він служив у 505 окремому батальйоні морської піхоти і буде похований на Львівщині.
Віталій Павленко, уродженець Енергодара, 19 лютого загинув на фронті. Він захищав та боровся за незалежність України з 2024 року.
Павленко служив у складі 505 окремого батальйону морської піхоти. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Дивіться також На фронті загинув багаторазовий чемпіон України та Кубків світу з кікбоксингу Русецький
Що відомо про загибель військового?
Свою службу Павленко почав у 2024 році, приєднавшись до лав ЗСУ. Чоловік захищав Україну у складі 505 ОБМП. Йому було 50 років.
Життя воїна обірвалося 19 лютого. Йому було лише 50, але війна безжально зупинила земний шлях захисника. Віталія Павленка поховають на Львівщині,
– написав Дмитро Орлов.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Павленка. Світла пам'ять!
Ще один захисник з Енергодара та працівник Запорізької АЕС 32-річний Федір Манаков загинув на фронті 17 жовтня.
Він воював з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Манакову було лише 32 роки.
Останні новини про загибель українських захисників
Матрос Іван Алєксєєв віддав своє життя за Україну. У жовтні минулого року під час відпустки через тяжку хворобу помер його батько – молодший сержант Олексій Алєксєєв.
Василь Гавриш, ветеран АТО, загинув 25 лютого на Куп’янському напрямку внаслідок мінно-вибухових травм. Прощання із захисником відбулося 28 лютого у Львові.
Любомир Фотуйма був стрільцем 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Воїн загинув 8 лютого 2026 року внаслідок атаки ворожого дрону-камікадзе.