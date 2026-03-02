Укр Рус
24 Канал Новости Украины Энергодар потерял защитника: на войне погиб Виталий Павленко
2 марта, 09:11
2

Энергодар потерял защитника: на войне погиб Виталий Павленко

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Виталий Павленко, житель Энергодара, погиб 19 февраля на фронте, защищая Украину с 2024 года.
  • Он служил в 505 отдельном батальоне морской пехоты и будет похоронен на Львовщине.

Виталий Павленко, уроженец Энергодара, 19 февраля погиб на фронте. Он защищал и боролся за независимость Украины с 2024 года.

Павленко служил в составе 505 отдельного батальона морской пехоты. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Смотрите также На фронте погиб многократный чемпион Украины и Кубков мира по кикбоксингу Русецкий

Что известно о гибели военного?

Свою службу Павленко начал в 2024 году, присоединившись в ряды ВСУ. Мужчина защищал Украину в составе 505 ОБМП. Ему было 50 лет.

Жизнь воина оборвалась 19 февраля. Ему было всего 50, но война безжалостно остановила земной путь защитника. Виталия Павленко похоронят на Львовщине,
– написал Дмитрий Орлов.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Павленко. Светлая память!

Еще один защитник из Энергодара и работник Запорожской АЭС 32-летний Федор Манаков погиб на фронте 17 октября.

Он воевал с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Манакову было всего 32 года.

Последние новости о гибели украинских защитников

  • Матрос Иван Алексеев отдал свою жизнь за Украину. В октябре прошлого года во время отпуска из-за тяжелой болезни умер его отец – младший сержант Алексей Алексеев.

  • Василий Гавриш, ветеран АТО, погиб 25 февраля на Купянском направлении в результате минно-взрывных травм. Прощание с защитником состоялось 28 февраля во Львове.

  • Любомир Фотуйма был стрелком 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Воин погиб 8 февраля 2026 года в результате атаки вражеского дрона-камикадзе.