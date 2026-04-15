Сенс війни буде втрачений, – експерт з безпеки розкрив важливий показник, що армія РФ виснажена

Для Росії кожен день війни стає все дорожчим, адже її втрати, зокрема на фронті, тільки зростають. Також росіянам все складніше поповнювати своє військо навіть попри великі кошти, які вони готові виплачувати контрактникам.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, наголосивши, наскільки впали темпи рекрутингу в Росії. Він пояснив, коли у ворога втрати досягнуть тієї межі, що війна для нього втратить сенс.

Яку ціну Росія платить за війну?

Кузан пояснив, що у російських регіонах виплати тим чоловікам, які підписують контракт на службу в російській армії, сягають 26 тисяч доларів. Звісно, не всі ці гроші доходять безпосередньо до найманця, але у депресивних регіонах росіяни таких сум ніколи не бачили.

Тому це соціальний договір між владою Росії і їхнім народом, який донедавна працював. Водночас показники рекрутингу залишаються однаковими за 2025-й – 409 – 418 тисяч осіб на рік. А показники втрат зросли вдвічі,

– підкреслив він.

Він нагадав заяву заступника керівника Офісу президента Павла Паліси про те, що Україна завдає ворогу вдвічі, а подекуди і втричі більше втрат порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зверніть увагу! Михайло Федоров на відкритті 34 зустрічі у форматі "Рамштайн" наголосив, що нині втрати Росії у війні перевищують темпи мобілізації. Українські сили, за його словами, роблять "кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога", адже Росія втрачає "254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – у середньому 428".

Йдеться про зі 120 до 250 осіб на квадратний кілометр, а на деяких ділянках – з 80 осіб. Він зауважив, як одразу зросла ціна, яку ворог платить за кожен квадратний кілометр української землі.

Це означає продовження ідеї, започаткованої міністром оборони Михайлом Федоровим щодо того, що Росія має втрачати на місяць 50 тисяч осіб. Коли вдасться досягнути цієї цифри, російське просування не просто буде зупинено. Тоді взагалі сенс війни буде втрачений. Росіяни будуть воювати собі в мінус,

– зазначив Сергій Кузан.

У такому разі вже не буде йтися про жодне просування окупантів, а лише про поглиблення кризи. Ця динаміка демонструє, за словами голови Українського центру безпеки та співпраці, що українська армія є ефективнішою, а російська свою ефективність втрачає.

У 2026 році Росія мала б мобілізувати щонайменше вдвічі більше людей – близько 830 тисяч особового складу для того, щоб воювати на рівні 2025 року. Наразі на фронті, за його словами, це не відчувається, тому що продовжуються тяжкі бої і росіяни намагаються просуватися. Однак ціна цього просування стає все більш неприйнятною для Росії.

Яких втрат зазнає ворог?