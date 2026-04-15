Смысл войны будет потерян, – эксперт по безопасности раскрыл важный показатель, что армия РФ истощена

Для России каждый день войны становится все дороже, ведь ее потери, в частности на фронте, только растут. Также россиянам все сложнее пополнять свое войско даже несмотря на большие средства, которые они готовы выплачивать контрактникам.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, подчеркнув, насколько упали темпы рекрутинга в России. Он объяснил, когда у врага потери достигнут того предела, что война для него потеряет смысл.

Какую цену Россия платит за войну?

Кузан объяснил, что в российских регионах выплаты тем мужчинам, которые подписывают контракт на службу в российской армии, достигают 26 тысяч долларов. Конечно, не все эти деньги доходят непосредственно к наемнику, но в депрессивных регионах россияне таких сумм никогда не видели.

Поэтому это социальный договор между властями России и их народом, который до недавнего времени работал. В то же время показатели рекрутинга остаются одинаковыми за 2025-й – 409 – 418 тысяч человек в год. А показатели потерь выросли вдвое,

– подчеркнул он.

Он напомнил заявление заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о том, что Украина наносит врагу вдвое, а иногда и втрое больше потерь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обратите внимание! Михаил Федоров на открытии 34 встречи в формате "Рамштайн" отметил, что сейчас потери России в войне превышают темпы мобилизации. Украинские силы, по его словам, делают "каждый метр украинской земли чрезвычайно дорогим для врага", ведь Россия теряет "254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области – в среднем 428".

Речь идет о с 120 до 250 человек на квадратный километр, а на некоторых участках – с 80 человек. Он отметил, как сразу выросла цена, которую враг платит за каждый квадратный километр украинской земли.

Это означает продолжение идеи, начатой министром обороны Михаилом Федоровым о том, что Россия должна терять в месяц 50 тысяч человек. Когда удастся достичь этой цифры, российское продвижение не просто будет остановлено. Тогда вообще смысл войны будет потерян. Россияне будут воевать себе в минус,

– отметил Сергей Кузан.

В таком случае уже не будет идти ни о каком продвижении оккупантов, а только об углублении кризиса. Эта динамика демонстрирует, по словам председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества, что украинская армия является более эффективной, а российская свою эффективность теряет.

В 2026 году Россия должна мобилизовать минимум вдвое больше людей – около 830 тысяч личного состава для того, чтобы воевать на уровне 2025 года. Сейчас на фронте, по его словам, это не ощущается, потому что продолжаются тяжелые бои и россияне пытаются продвигаться. Однако цена этого продвижения становится все более неприемлемой для России.

Какие потери несет враг?