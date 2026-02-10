Росіяни мають низку просувань: карта фронту ISW

Росія 8 та 9 лютого робила спроби наступу майже на всіх напрямках фронту. На жаль, ворог має не одне просквання.

Зміни на фронті російсько-української війни проаналізували у Інституті вивчення війни (ISW) Дивіться також Страшна ціна війни: NYT пояснило, чому смерть стає звичкою і порівняло втрати України й Росії Як змінилася лінія фронту в Україні? Російські підрозділи за останній час просунулися на півночі Сумської області . Геолокаційні відео, оприлюднені 8 лютого, свідчать, що війська Росії просунулися на північ від населеного пункту Покровка, який розташований на південний схід від міста Суми.

. Геолокаційні матеріали від 8 лютого вказують, що Сили оборони зачищали західну частину Чугунівки, що на північний схід від Великого Бурлука. Інші відео свідчать, що війська Росії, ймовірно, раніше просунулися до західної Чугунівки з боку міжнародного кордону. На Куп’янському напрямку російські сили здійснили механізований штурм і, за геолокаційними відео від 9 лютого, аналітики роблять висноки про захоплення Петропавлівки, Степової Новоселівки та просування в районі Подолів. Водночас 10-й армійський корпус ЗСУ повідомив, що штурм було відбито, а українські військові знищили 2 багатоцільові броньовані бойові машини (МТЛБ), 11 всюдиходів (КВД) та два баггі, а також ліквідували 21 російського військового, зокрема 17 загинули у бою.

поблизу Новоплатонівки, на північний схід від Борової в районі Нової Кругляківки, а також на південний схід – поблизу Шиківки та Дружелюбівки, проте без просування. Російські сили також нещодавно мали локальні просування на напрямку Слов’янська . Геолокаційні відео від 8 та 9 лютого вказують на рух окупантів у східній частині Лимана та західніше населеного пункту Бондарне.

. За відеоматеріалами від 9 лютого, російські війська дещо просунулися в південній частині Костянтинівки. 9 лютого російські війська продовжували наступальні дії в тактичному районі Добропілля , однак підтверджених просувань не зафіксовано.

, однак без підтверджених просувань. На Херсонському напрямку 9 лютого ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні атаки. Карти фронту від ISW Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, особливі труднощі для ворога помітні в Запорізькій області. Росія перекидає туди великі сили Росгвардії, щоб запобігти дезертирству. Росіяни стріляють по власних військових. Які ще зміни фіксують на фронті? В угрупованні військ "Схід" наголосили, що Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику.

Українські підрозділи контролюють північну частину Мирнограда. Там ворог посилґє тиск.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що системні удари по ворожих аеродромах та інших об'єктах, які забезпечують бойову роботу російської авіації, призвели до скорочення застосування КАБів приблизно на 5%.