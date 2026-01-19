Укр Рус
Росіяни просунулися, але й українці мають тактичні успіхи: що каже новий звіт ISW
19 січня, 07:15
Росіяни просунулися, але й українці мають тактичні успіхи: що каже новий звіт ISW

Сергій Попович
Основні тези
  • Російські війська здійснили обмежене просування на заході Запорізької області на схід від Щербаків.
  • Українські сили досягли тактичних успіхів на підступах до Слов’янська і в зоні Костянтинівка–Дружківка.

В Інституті вивчення війни оновили карту бойових дій в Україні. Російські війська змогли досягти успіху на одному з напрямків.

Українські сили мають тактичні успіхи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Як змінилась лінія фронту в Україні?

  • Російська армія продовжувала наступальні дії на півночі Сумської області, однак без будь-яких територіальних здобутків.
  • 18 січня війська Росії вели наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого просування зафіксовано не було.
  • Російські підрозділи атакували на північний схід від Великого Бурлука у напрямку Чугунівки, однак лінія фронту залишилася без змін.
  • 18 січня бойові дії тривали й на Куп’янському напрямку, проте без результативного просування російських сил.
  • Того ж дня російські війська здійснювали наступальні спроби у напрямку Борової, які також не дали підтверджених результатів.
  • Водночас українські сили нещодавно утримували позиції або мали тактичні успіхи на підступах до Слов’янська.
  • Також українські війська зберегли контроль над позиціями або навіть просунулися у тактичній зоні Костянтинівка–Дружківка.
  • 18 січня російські підрозділи атакували в тактичному районі Добропілля, але не змогли досягти підтвердженого просування.
  • Наступальні дії російської армії на Покровському напрямку 18 січня також не принесли результатів.
  • 17 – 18 січня російські війська продовжували атаки поблизу Новопавлівки та на південь від населеного пункту, зокрема в районі Філії, однак без змін на місцевості.
  • 18 січня бойові дії тривали й на напрямку Олександрівки, де просування російських сил також не зафіксовано.
  • Того ж дня російські війська проводили наступальні операції у напрямку Гуляйполя, однак без підтверджених успіхів.
  • Разом з тим російська армія нещодавно змогла просунутися на заході Запорізької області. Геолокаційні відеоматеріали, оприлюднені 18 січня, вказують на просування російських підрозділів на схід від Щербаків, що розташовані західніше Оріхова.
  • 18 січня російські війська також здійснювали обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, проте без будь-якого просування.

Карти фронту ISW

У ЗСУ спростували деякі "захоплення" росіян

  • ЗСУ спростували заяву Росії про захоплення села Міньківка на Донеччині. Сили оборони зазначили, що такі повідомлення російських пропагандистів є елементом інформаційно-психологічних операцій.

  • Сили оборони України заперечили заяви Росії про захоплення села Закітне на Донеччині. Українські військові контролюють райони зосередження російських військ, логістичні маршрути та позиції безпілотників.