Росіяни просунулися, але й українці мають тактичні успіхи: що каже новий звіт ISW

В Інституті вивчення війни оновили карту бойових дій в Україні. Російські війська змогли досягти успіху на одному з напрямків.

Українські сили мають тактичні успіхи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Дивіться також Став "болючою точкою" для Росії: в ISW пояснили, чому росіяни брешуть про ситуацію в Куп’янську Як змінилась лінія фронту в Україні? Російська армія продовжувала наступальні дії на півночі Сумської області , однак без будь-яких територіальних здобутків.

, однак без будь-яких територіальних здобутків. 18 січня війська Росії вели наступальні операції на півночі Харківської області , але підтвердженого просування зафіксовано не було.

, але підтвердженого просування зафіксовано не було. Російські підрозділи атакували на північний схід від Великого Бурлука у напрямку Чугунівки, однак лінія фронту залишилася без змін.

у напрямку Чугунівки, однак лінія фронту залишилася без змін. 18 січня бойові дії тривали й на Куп’янському напрямку , проте без результативного просування російських сил.

, проте без результативного просування російських сил. Того ж дня російські війська здійснювали наступальні спроби у напрямку Борової , які також не дали підтверджених результатів.

, які також не дали підтверджених результатів. Водночас українські сили нещодавно утримували позиції або мали тактичні успіхи на підступах до Слов’янська .

. Також українські війська зберегли контроль над позиціями або навіть просунулися у тактичній зоні Костянтинівка–Дружківка .

. 18 січня російські підрозділи атакували в тактичному районі Добропілля , але не змогли досягти підтвердженого просування.

, але не змогли досягти підтвердженого просування. Наступальні дії російської армії на Покровському напрямку 18 січня також не принесли результатів.

17 – 18 січня російські війська продовжували атаки поблизу Новопавлівки та на південь від населеного пункту, зокрема в районі Філії, однак без змін на місцевості.

та на південь від населеного пункту, зокрема в районі Філії, однак без змін на місцевості. 18 січня бойові дії тривали й на напрямку Олександрівки , де просування російських сил також не зафіксовано.

, де просування російських сил також не зафіксовано. Того ж дня російські війська проводили наступальні операції у напрямку Гуляйполя , однак без підтверджених успіхів.

, однак без підтверджених успіхів. Разом з тим російська армія нещодавно змогла просунутися на заході Запорізької області . Геолокаційні відеоматеріали, оприлюднені 18 січня, вказують на просування російських підрозділів на схід від Щербаків, що розташовані західніше Оріхова.

. Геолокаційні відеоматеріали, оприлюднені 18 січня, вказують на просування російських підрозділів на схід від Щербаків, що розташовані західніше Оріхова. 18 січня російські війська також здійснювали обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, проте без будь-якого просування. Карти фронту ISW У ЗСУ спростували деякі "захоплення" росіян ЗСУ спростували заяву Росії про захоплення села Міньківка на Донеччині. Сили оборони зазначили, що такі повідомлення російських пропагандистів є елементом інформаційно-психологічних операцій.

Сили оборони України заперечили заяви Росії про захоплення села Закітне на Донеччині. Українські військові контролюють райони зосередження російських військ, логістичні маршрути та позиції безпілотників.