3 лютого, 22:37
3

Наші адвокати в ЄС, – експерт розповів, як Чехія планує допомагати Україні

Олександра Садова
Основні тези
  • Чехія продовжує підтримувати Україну, забезпечуючи її снарядами, попри зміну уряду.
  • Рівень співпраці між Україною та Чехією залишається високим, включаючи інтерес до протидії російській дезінформації.

Хоч у Чехії змінився уряд, ця країна досі налаштована на забезпечення України снарядами. Там зацікавлені в ініціативі щодо мільйона боєприпасів.

Чехи підтримують позицію президента Петра Павла щодо снарядів для України. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив 24 Каналу, що з боку України також важливо показати необхідність цієї підтримки.

"Така підтримка підсилює і політичну позицію президента, і всієї його команди, оскільки є досить багато ініціатив. Це дійсно наші адвокати в країнах європейської спільноти", – сказав він.

Чи змінилась підтримка України?

Сергій Кузан розповів, що український досвід дуже цікавий західним партнерам. Зокрема, щодо рекрутингу, у веденні повномасштабної війни, організації, мобілізації наших ресурсів.

Команда Українського центру безпеки та співпраці здійснила робочий візит до Чехії. У партнерів була зацікавленість щодо питання російської дезінформації, протидії таким ІПСО.

Попри зміну уряду, попри те, що там є критичні зауваження до нового прем'єра, рівень підтримки президента в народу залишається високим. Рівень саме зацікавленості у співпраці України та Чехії залишається на найвищому рівні, 
– підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Допомога Україні з боку Чехії: останні новини

  • Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання літаків L-159 для України "закрите". Він різко розкритикував начальника Генерального штабу Карела Ржеку, який публічно підтримав ідею постачання.

  • Володимир Зеленський відповів на критику Бабіша щодо допомоги Україні. Він наголосив, що сьогодні нашій державі допомагають, і ЗСУ стримують Росію. Без підтримки від союзників Україна може не витримати. Тоді є ризик, що Росія піде далі.

  • Український лідер пояснив, навіщо Україні чеські літаки L-159. За його словами, L-159 могли б підсилити українську протиповітряну оборону та бути ефективними проти "Шахедів".

  • Президент Чехії Петр Павел розкритикував відмову від надання Україні літаків L-159. Він підкреслив, що продаж Україні винищувачів L-159 не загрожує обороноздатності Чехії.