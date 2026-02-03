Наші адвокати в ЄС, – експерт розповів, як Чехія планує допомагати Україні
- Чехія продовжує підтримувати Україну, забезпечуючи її снарядами, попри зміну уряду.
- Рівень співпраці між Україною та Чехією залишається високим, включаючи інтерес до протидії російській дезінформації.
Хоч у Чехії змінився уряд, ця країна досі налаштована на забезпечення України снарядами. Там зацікавлені в ініціативі щодо мільйона боєприпасів.
Чехи підтримують позицію президента Петра Павла щодо снарядів для України. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив 24 Каналу, що з боку України також важливо показати необхідність цієї підтримки.
Читайте також Політичний скандал за участю президента Чехії: у Празі пройшов великий мітинг на підтримку
"Така підтримка підсилює і політичну позицію президента, і всієї його команди, оскільки є досить багато ініціатив. Це дійсно наші адвокати в країнах європейської спільноти", – сказав він.
Чи змінилась підтримка України?
Сергій Кузан розповів, що український досвід дуже цікавий західним партнерам. Зокрема, щодо рекрутингу, у веденні повномасштабної війни, організації, мобілізації наших ресурсів.
Команда Українського центру безпеки та співпраці здійснила робочий візит до Чехії. У партнерів була зацікавленість щодо питання російської дезінформації, протидії таким ІПСО.
Попри зміну уряду, попри те, що там є критичні зауваження до нового прем'єра, рівень підтримки президента в народу залишається високим. Рівень саме зацікавленості у співпраці України та Чехії залишається на найвищому рівні,
– підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.
Допомога Україні з боку Чехії: останні новини
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання літаків L-159 для України "закрите". Він різко розкритикував начальника Генерального штабу Карела Ржеку, який публічно підтримав ідею постачання.
Володимир Зеленський відповів на критику Бабіша щодо допомоги Україні. Він наголосив, що сьогодні нашій державі допомагають, і ЗСУ стримують Росію. Без підтримки від союзників Україна може не витримати. Тоді є ризик, що Росія піде далі.
Український лідер пояснив, навіщо Україні чеські літаки L-159. За його словами, L-159 могли б підсилити українську протиповітряну оборону та бути ефективними проти "Шахедів".
Президент Чехії Петр Павел розкритикував відмову від надання Україні літаків L-159. Він підкреслив, що продаж Україні винищувачів L-159 не загрожує обороноздатності Чехії.