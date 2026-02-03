Наші адвокати в ЄС, – експерт розповів, як Чехія планує допомагати Україні

Хоч у Чехії змінився уряд, ця країна досі налаштована на забезпечення України снарядами. Там зацікавлені в ініціативі щодо мільйона боєприпасів.

Чехи підтримують позицію президента Петра Павла щодо снарядів для України. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив 24 Каналу, що з боку України також важливо показати необхідність цієї підтримки.

"Така підтримка підсилює і політичну позицію президента, і всієї його команди, оскільки є досить багато ініціатив. Це дійсно наші адвокати в країнах європейської спільноти", – сказав він.

Чи змінилась підтримка України?

Сергій Кузан розповів, що український досвід дуже цікавий західним партнерам. Зокрема, щодо рекрутингу, у веденні повномасштабної війни, організації, мобілізації наших ресурсів.

Команда Українського центру безпеки та співпраці здійснила робочий візит до Чехії. У партнерів була зацікавленість щодо питання російської дезінформації, протидії таким ІПСО.

Попри зміну уряду, попри те, що там є критичні зауваження до нового прем'єра, рівень підтримки президента в народу залишається високим. Рівень саме зацікавленості у співпраці України та Чехії залишається на найвищому рівні,

– підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

