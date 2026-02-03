Наши адвокаты в ЕС, – эксперт рассказал, как Чехия планирует помогать Украине
- Чехия продолжает поддерживать Украину, обеспечивая ее снарядами, несмотря на смену правительства.
- Уровень сотрудничества между Украиной и Чехией остается высоким, включая интерес к противодействию российской дезинформации.
Хотя в Чехии сменилось правительство, эта страна до сих пор настроена на обеспечение Украины снарядами. Там заинтересованы в инициативе по миллиону боеприпасов.
Чехи поддерживают позицию президента Петра Павла относительно снарядов для Украины. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил 24 Каналу, что со стороны Украины также важно показать необходимость этой поддержки.
"Такая поддержка усиливает и политическую позицию президента, и всей его команды, поскольку есть достаточно много инициатив. Это действительно наши адвокаты в странах европейского сообщества", – сказал он.
Изменилась ли поддержка Украины?
Сергей Кузан рассказал, что украинский опыт очень интересен западным партнерам. В частности, по рекрутингу, в ведении полномасштабной войны, организации, мобилизации наших ресурсов.
Команда Украинского центра безопасности и сотрудничества осуществила рабочий визит в Чехию. У партнеров была заинтересованность по вопросу российской дезинформации, противодействия таким ИПСО.
Несмотря на смену правительства, несмотря на то, что там есть критические замечания к новому премьеру, уровень поддержки президента у народа остается высоким. Уровень именно заинтересованности в сотрудничестве Украины и Чехии остается на самом высоком уровне,
– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Помощь Украине со стороны Чехии: последние новости
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос самолетов L-159 для Украины "закрыт". Он резко раскритиковал начальника Генерального штаба Карела Ржеку, который публично поддержал идею поставки.
Владимир Зеленский ответил на критику Бабиша относительно помощи Украине. Он отметил, что сегодня нашему государству помогают, и ВСУ сдерживают Россию. Без поддержки от союзников Украина может не выдержать. Тогда есть риск, что Россия пойдет дальше.
Украинский лидер объяснил, зачем Украине чешские самолеты L-159. По его словам, L-159 могли бы усилить украинскую противовоздушную оборону и быть эффективными против "Шахедов".
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал отказ от предоставления Украине самолетов L-159. Он подчеркнул, что продажа Украине истребителей L-159 не угрожает обороноспособности Чехии.