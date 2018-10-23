Військова вантажівка перекинулась у Києві: опубліковане відео

Біля Дарницького мосту у Києві перекинулась військова вантажівка.

Відео з місця події оприлюднили очевидці у спільноті "Київ Оперативний".

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"Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що із військовослужбовцями", – зазначено у підписі до відео.

Як інформує "ТСН", аварія сталася біля Дарницького мосту - на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе.

За попередніми даними, водій військової вантажівки намагався уникнути зіткнення і внаслідок різкого маневру великогабаритна машина перекинулась на бік.



Військова вантажівка перекинулась у Києві//Фото: tsn.ua



Вантажівка перекинулась біля Дарницького мосту у Києві//Фото: tsn.ua



Військова вантажівка перекиналусь у Києві: постраждалих немає//Фото: tsn.ua

Загиблих і постраждалих внаслідок аварії, на щастя, немає.

До слова, 10 жовтня на Дніпропетровщині військовий "БАЗ" виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з маршруткою, яка їхала назустріч.