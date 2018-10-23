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      Військова вантажівка перекинулась у Києві: опубліковане відео

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      Військова вантажівка перекинулась у Києві
      Військова вантажівка перекинулась у Києві / tsn.ua

      Біля Дарницького мосту у Києві перекинулась військова вантажівка.

      Відео з місця події оприлюднили очевидці у спільноті "Київ Оперативний".

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      "Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що із військовослужбовцями", – зазначено у підписі до відео.

      Як інформує "ТСН", аварія сталася біля Дарницького мосту - на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе.

      За попередніми даними, водій військової вантажівки намагався уникнути зіткнення і внаслідок різкого маневру великогабаритна машина перекинулась на бік.

      вантажівка Київ
      Військова вантажівка перекинулась у Києві//Фото: tsn.ua

      військова вантажівка Київ
      Вантажівка перекинулась біля Дарницького мосту у Києві//Фото: tsn.ua

      вантажівка військові Київ
      Військова вантажівка перекиналусь у Києві: постраждалих немає//Фото: tsn.ua

      Загиблих і постраждалих внаслідок аварії, на щастя, немає.

      До слова, 10 жовтня на Дніпропетровщині військовий "БАЗ" виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з маршруткою, яка їхала назустріч.

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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