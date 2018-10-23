Військова вантажівка перекинулась у Києві: опубліковане відео
Біля Дарницького мосту у Києві перекинулась військова вантажівка.
Відео з місця події оприлюднили очевидці у спільноті "Київ Оперативний".
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"Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що із військовослужбовцями", – зазначено у підписі до відео.
Як інформує "ТСН", аварія сталася біля Дарницького мосту - на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе.
За попередніми даними, водій військової вантажівки намагався уникнути зіткнення і внаслідок різкого маневру великогабаритна машина перекинулась на бік.
Військова вантажівка перекинулась у Києві//Фото: tsn.ua
Вантажівка перекинулась біля Дарницького мосту у Києві//Фото: tsn.ua
Військова вантажівка перекиналусь у Києві: постраждалих немає//Фото: tsn.ua
Загиблих і постраждалих внаслідок аварії, на щастя, немає.
До слова, 10 жовтня на Дніпропетровщині військовий "БАЗ" виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з маршруткою, яка їхала назустріч.