У Житомирській області двоє військовослужбовців втекли з частини, забравши з собою зброю. Працівники військової служби правопорядку затримали одного ймовірного дизертира.

Як вдалося затримати військового у СЗЧ на Житомирщині?

Зникнення військових виявили в одній з військових підрозділів під час перевірки особового складу. Двоє чоловіків самовільно залишили частину, забравши штатну зброю.

Правоохоронці разом з представниками частини знайшли та затримали одного із втікачів. Однак, коли його знайшли, зброї при собі він вже не мав. З'ясувалося, що чоловіки залишили автомати в лісосмузі.

Після отримання даних від затриманого викрадену зброю знайшли та повернули до частини. Наразі розшукують іншого військового.

За фактом самовільного залишення частини правоохоронні органи зареєстрували кримінальне правопорушення.

