В Житомирской области двое военнослужащих сбежали из части, забрав с собой оружие. Работники военной службы правопорядка задержали одного вероятного дизертира.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ВСП.

Как удалось задержать военного в СОЧ на Житомирщине?

Исчезновение военных обнаружили в одном из военных подразделений во время проверки личного состава. Двое мужчин самовольно покинули часть, забрав штатное оружие.

Правоохранители вместе с представителями части нашли и задержали одного из беглецов. Однако, когда его нашли, оружия при себе он уже не имел. Выяснилось, что мужчины оставили автоматы в лесополосе.

После получения данных от задержанного похищенное оружие нашли и вернули в часть. Сейчас разыскивают другого военного.

По факту самовольного оставления части правоохранительные органы зарегистрировали уголовное правонарушение.

