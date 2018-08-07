Влада Києва позначатиме законно встановлені МАФи спеціальною голограмою

У Києві за допомогою спеціальної голограми планується позначати споруди малих архітектурних форм, які встановлені з дотриманням законодавства.

Про це повідомляє служба "Інтерфакс-Україна".

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Спеціальна голограма, розташована, наприклад, на кав'ярні, колясці з продажу напоїв або торговому наметі буде підтвердженням законності встановлення та торгівлі,

– йдеться у повідомленні.

За словами розробників проекту, це зробить неможливим розміщення торгових точок за фальшивими угодами та дозволить підвищити рівень контролю суспільством, та, за необхідності, контролюючими органами.

"На сьогодні пілотний проект реалізований на території парку" Партизанської слави в Києві. Так, станом на початок серпня видано 4 голограми на засоби пересувної торгівлі і 4 – на об'єкти сезонної торгівлі", – повідомив директор підприємства Андрій Андрущенко.

Він зазначив, що до кінця серпня голограмами забезпечать всі легально встановлені точки дрібнороздрібної торгівлі у Києві.

Пілотний проект з розміщення голограм впроваджує комунальне підприємство "Міський магазин", що підпорядковане департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зазначається, що голограми видаються на всі об'єкти пересувної і сезонної торгівлі, право на розміщення яких виходить на відкритих торгах; за якими укладені відповідні договори з розміщення і за якими сплачено відповідні гроші.

В держадміністрації заявили, що всі самовільно розміщені МАФи підлягають демонтажу.