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      Влада руйнує культурний простір столиці, – актори про реставрацію будівель у Києві

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      Кінотеатр "Київ", Будинок актора, культурний центр "Краків" – всі ці столичні культурні осередки під загрозою зникнення. Принаймні в цьому переконані режисери, актори та активісти.

      Вони вважають, що міська влада навмисно руйнує культурні осередки, щоб на їх місці збудувати щось прибутковіше. Міська ж влада запевняє – реставрує, а не руйнує.

      Випадковість чи ні: чому горять історичні пам'ятки у Києві – з'ясували журналісти 24 каналу

      Будинок актора

      Актори зі столичного Будинку актора прийшли до міської ради, бо впевнені: влада хоче під виглядом реставрації забрати у них приміщення. І тепер ні грати вистав, ні проводити інші заходи їм буде ніде.

      Актори переконані, що їх виселятимуть із приміщення вже у квітні. Альтернативного майданчика влада досі не запропонувала. Народний артист України Володимир Талашко зазначив, що насправді під виглядом ремонту приміщення хочуть забрати.

      Не знаю, що там буде, але там точно не буде можливості розказувати людям про хорошу літературу, про свою роботу в кіно,
      – прокоментував він.

      Митці підозрюють, що реставрацію ніхто не проводитиме, тому просять хоча б показати її проект.

      Протест акторів під КМДА
      Протест акторів під КМДА

      Директор будинку актора Вікторія Московенко запевнила, що стан приміщення задовільний й там цілком можливо продовжувати працювати. Та у міської влади думка інша, мовляв ремонт необхідно робити негайно.

      "Перебудови, надбудови або прибудови, торгового чи офісного центру тут не буде. В червні місто планує почати реставраційні роботи. Орендар може перебувати в приміщенні до їх початку, ми завчасно повідомили про це", – заявив заступник голови КМДА, Валентин Мондрієвський.

      Культурний центр "Краків"

      Схожа ситуація відбувається і з культурним центром "Краків", що на Лівому березі у столиці. Колектив режисера Олександра Білери вже кілька місяців не має де грати та проводити репетиції, бо сам "Краків" вже реставрують.

      Культурний центр Краків
      Актори не вірять, що після ремонту їм дозволять знову виступати у "Кракові"

      Проти робіт протестують колективи, які тут виступали та частина місцевих мешканців. Актори та їх шанувальники певні: центр переобладнають в кінотеатр. Адже реставрацією займається депутат міської ради Олесь Маляревич, який заробляє на продюсуванні фільмів. Відтак, хочуть побачити детальний проект реконструкції.

      У департаменті культури КМДА розповідають лише те, що тут буде орендний майданчик, за яким не закріплятимуть жодних колективів. Немає презентацій про те, куди саме підуть 71 мільйон гривень,
      – зазначив режисер Білера.

      Проте керівництво "Кракова" – на боці влади. Виконуюча обов'язків директора культурного центру Оксана Абрашекова переконана, що після ремонту колективи матимуть всі можливості, щоб працювати. 

      Кінотеатр "Київ"

      Крім сього, у січні 2019 року з'ясувалося, що міська влада столиці вирішила не продовжувати договір оренди товариству, яке 20 років опікується кінотеатром "Київ". Проте повідомили про це чиновники лише тоді, коли доля кінотеатру викликала неабиякий резонанс у суспільстві.

      Детальніше про ситуацію з кінотеатром "Київ" – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу

      Лише після численних запитів журналістів у КМДА пояснили, що планують передати приміщення кінотеатру в комунальну власність мережі "Київкінофільм". Проте згодом дали інше пояснення: що хочуть провести конкурс серед потенційних орендарів.

      Культурний центр "Кінотеатр Київ" готовий підписати договір оренди на нових умовах. Та сума у розмірі 700 тисяч гривень, яку озвучили міські чиновники – надто велика для товариства. Якщо товариство не виграє конкурс, доля запланованих у Культурному центрі подій залишиться невідомою.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини Києва Протести Мистецтво
      Джерело: 24 канал
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