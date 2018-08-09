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Власні снаряди і "Богдана": як Україна переозброює армію

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В Україні розпочали виготовлення власних артилерійських снарядів крупного калібру. Раніше у нас вони не виготовлялися, а старі радянські запаси наша країна вже майже використала, тому питання про власне виробництво – це питання якісного відбиття російської агресії на Донбасі.

Крім того, на київському заводі "Артем" анонсували запуск виробництва нової самохідної установки за натівським стандартом.

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Боєприпаси до гаубиць, САУ, гранатометів, реактивні ракети тощо – все це раніше не виготовлялось в Україні. І от тепер на одному з київських заводів показали, що у нас є чим замінити радянські аналоги.

Фактично, на експозиції були представлені аналоги старих радянських снарядів, які в Україні не виготовлялися і позаяк в Україні п'ятий рік війни, вони потроху закінчуються, зокрема, деталі протитанкової керованої ракети.

Родзинкою цієї експозиції є снаряд до САУ 155 міліметрів. Це калібр стандарту НАТО і раніше в Україні та Радянському Союзі він не виготовлявся. Нова самохідна арт установка має назву "Богдана". Її калібр – один з найбільших на сьогодні, і вже скоро вона має бути прийнята на озброєння.

Проект нової самохідної арт установи
Проект нової самохідної арт установи "Богдана"

"Богдана" – це майбутнє української артилерії, хоч сподіваємось і недалеке, але українські війська потребують снарядів до вже існуючих гармат, адже Україна вже майже використала не тільки свої запаси, а й закуплені снаряди у країн колишнього соцтабору. Запустити сучасне виробництва боєприпасів, за словами президента Петра Порошенка, було вкрай непросто.

Був настільки низький рівень довіри до України, настільки "не рукопотискаєма" була попередня українська влада, що ніхто нам не довіряв. І ніхто обладнання не постачав,
– сказав Президент України Петро Порошенко.

Нові станки в Україну поставили цього року. Вони турецького та південнокорейського виробництва. Кардинально відрізняються від старих радянських, адже тут все автоматизовано і людина лише контролює процес. Метал використовується український. На одній лінії дев'ять станків, а процес на кожному займає не більше п'яти хвилин. 

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Новини Києва Зброя
Джерело: 24 канал
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