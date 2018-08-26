Вночі згоріли півтора квадратних кілометра складів у Львові: відео

У ніч з 25 на 26 серпня у Львові розгорілась масштабна пожежа – зайнявся склад на вулиці Грабовського. Виклик у рятувальні служби надійшов майже одразу після півночі, а локалізувати пожежу вдалося до половини третьої ночі.

Повністю вогонь загасили тільки до четвертої ранку.

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Джерел води поблизу складу не було, а вогонь охопив доволі велику площу, тому до ліквідації пожежі залучили 70 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.

Складність пожежі полягала в тому, що всі двері були зачинені і рятувальникам довелося їх відчиняти своїми засобами, а саме ломами та бензорізами. Також впритул до стіни будівлі, що палала, були припарковані автомобілі, тому рятувальники відтягували їх лебідкою рятувального автомобіля,

– зазначено у повідомленні ДСНС.

Вогонь знищив дах будівлі та приміщення площею 1500 квадратних метрів.



Пожежу гасили довго, оскільки джерел води поблизу не було

Пожежники врятували 12 автомобілів, які були припарковані поруч із будівлею.

Попередньо відомо, що на складах зберігалась побутова хімія та спортивний інвентар. Усі обставини події встановлюють правоохоронці.