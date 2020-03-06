Водій хотів перевірити реакцію патрульних на правопорушення: відео

У Києві водій Ford їздив по смузі для громадського транспорту, а коли його зупинили, пояснив, що хотів перевірити правоохоронців.

У Подільському районі Києва патрульні звернули увагу на автомобіль, який їхав по смузі для громадського транспорту. На прохання правоохоронців зупинитись, чоловік не реагував, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

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Коли поліції вдалось зупинити 43-річного водія шляхом блокування, то чоловік повідомив, що хотів переконатися, як відреагують на його порушення.

На водія склали акт за статтею "рух по смузі для громадського транспорту" і протокол за статтею "невиконання вимоги про зупинку".

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