Водій хотів перевірити реакцію патрульних на правопорушення: відео
У Києві водій Ford їздив по смузі для громадського транспорту, а коли його зупинили, пояснив, що хотів перевірити правоохоронців.
У Подільському районі Києва патрульні звернули увагу на автомобіль, який їхав по смузі для громадського транспорту. На прохання правоохоронців зупинитись, чоловік не реагував, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
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Коли поліції вдалось зупинити 43-річного водія шляхом блокування, то чоловік повідомив, що хотів переконатися, як відреагують на його порушення.
На водія склали акт за статтею "рух по смузі для громадського транспорту" і протокол за статтею "невиконання вимоги про зупинку".
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