Водія, який насмерть збив оператора 24 Каналу, посадили на 5 років

Водія, який збив телеоператора 24 Каналу Сергія Чернікова, посадили за ґрати на 5 років. Таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський райсуд міста Києва.

Там справу розглядали понад рік, з різних причин судові засідання переносили.

Ввечері 16 грудня 2015 року оператор повертався з роботи додому, проте не дійшов. У центрі Києва прямо на пішохідному переході його збив автомобіль.

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За добу від травм Сергій помер у лікарні. Через 2 роки після трагічної ДТП, суддя нарешті зачитав вирок водієві.



Судова тяганина тривала понад рік. Винуватцю ДТП загрожувало до 8 років. Він же себе винним не вважає. Хоча на відео, оприлюднених у суді добре видно, як водій Сергій Виноградов проїжджає перехрестя на жовтий сигнал світлофора. І на пішохідному переході збиває нашого колегу.



Сьогоднішнім вироком рідні задоволені, адже побоювались, що водій отримає значно менший або навіть умовний термін.

Рана не затягнулась, мені досі боляче. Ніщо не компенсує відсутність цієї людини в моєму житті і ніхто не компенсує того, що його позбавили життя. Всі, хто був знайомий з Сергієм, знають наскільки він любив життя і своїх дітей,

– сказала дружина загиблого Вероніка Топоренко.

Він, здавалося б, міг знайти вихід з будь-якої ситуації, завжди прийти на допомогу та підбадьорити посмішкою. Навіть у найстрашнішому він бачив щось добре та прекрасне. Сергія не лякали ані події на Майдані, ані робота у зоні АТО.



"Ми з ним пішли на перемовини з медиками до беркутівців. І в той день він зробив кадр, який я ніколи не забуду. Він знайшов обгорілий Новий Заповіт і зняв його на фоні майдану", – прокоментувала кореспондентка 24 Каналу Ольга Михалюк.