Водії "перепливали" дорогу на авто під Києвом: приголомшливі фото та відео

Через повінь під Києвом сталась надзвичайна ситуація – дорогу затопило на майже два метри, тож місцеві жителі не можуть доїхати додому.

Про це повідомив очевидець Андрій Коробкін на своїй сторінці у Facebook.

"Жителям Боярки, Тарасівки та інших населених пунктів, хто їде додому через село Крюківщина, дуже рекомендую сьогодні (13 березня, – "24") поїхати іншим маршрутом. Відразу за Крюківщиною яр серйозно затоплений, не ризикують проїжджати навіть великі автомобілі", – застеріг чоловік.

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Водій одного авто вирішив подолати затоплений шматок дороги, та не подужав броду. Людям довелось чекати на рятувальників ДСНС на даху машини.

За словами Андрія Коробкіна, рівень води на небезпечному відрізку дороги досягнув приблизно двох метрів.

Біля села Крюківщина серйозно затопило дорогу

Біля села Крюківщина серйозно затопило дорогу

Біля села Крюківщина авто не змогло подолати броду